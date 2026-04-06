De terror: sicario ingresa a fiesta y asesina a sujeto frente a su familia

La ola criminal continúa golpeando a la región Piura. En Sullana, un sicario mató a balazos a un hombre identificado como Miguel Ángel Sandoval Baca cuando se encontraba en una fiesta junto a su familia. Cámaras de seguridad registraron el ataque y ahora serán claves para identificar a los responsables del crimen.

El gatillero y su cómplice llegaron al lugar a bordo de una motocicleta. Sin mediar palabras, este abre fuego en contra del sujeto de 38 años frente a todos los asistentes. Uno de los testigos intentó reducir al atacante y terminó recibiendo un disparo.

La Policía Nacional no descarta que se trate de un caso de guerra de bandas dedicadas a la microcomercialización de droga.

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