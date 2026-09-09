Décimo friaje: ¿qué regiones de la selva soportarán lluvias, descargas eléctricas y vientos fuertes?

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta por el ingreso del décimo friaje del año, fenómeno que afectará a la selva peruana entre el sábado 13 y el domingo 14 de setiembre. Durante este periodo se prevén precipitaciones de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas, cobertura nubosa y ráfagas de viento que alcanzarán velocidades cercanas a los 45 km/h. La masa de aire frío ingresará por el sur y se desplazará de manera progresiva hacia la selva central y norte del país.

Los departamentos que registrarán estas condiciones adversas son Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali, Amazonas y Cajamarca. De acuerdo con el Aviso N.° 358 de nivel moderado, las lluvias iniciarán el sábado 13 con acumulados de hasta 50 mm/día en la selva sur, 36 mm/día en la selva norte y 35 mm/día en el centro. Para la jornada del domingo 14, las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sector norte y central.

DESCENSO DE TEMPERATURAS Y VALORES ESTIMADOS

El evento meteorológico provocará además una disminución apreciable en los valores térmicos, afectando tanto las temperaturas diurnas como las nocturnas. En horas de la noche se estiman mínimas de hasta 16 °C en la selva sur, entre 18 °C y 20 °C en la selva central, y de 19 °C a 21 °C en la zona norte.

Durante el día, las temperaturas máximas oscilarán alrededor de los 20 °C en el sur, 25 °C en el centro y 28 °C en el norte. Las autoridades recomiendan a la población de las 12 regiones en alerta tomar medidas preventivas ante las ráfagas de viento, la presencia de tormentas eléctricas y el cambio repentino del clima.

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