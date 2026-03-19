Desastre por lluvias: Indeci reporta 72 fallecidos por fenómenos naturales

Los fenómenos naturales causados por las lluvias extremas en el Perú se van cobrando la vida de 72 personas, advirtió el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero.

El funcionario indicó que este incremento de fallecidos por los embates de la naturaleza se deben a los últimos deslizamientos ocurridos al norte del Perú, como Pataz, donde se registró la muerte de tres personas.

Los daños a los hogares e infraestructuras también aumentaron. Vásquez indicó a Andina que, hasta el momento, se han registrado que las lluvias han dejado a 23.788 mil personas damnificadas y 1149 familias sin viviendas por el derrumbe de sus casas.

El sector educación también ha sido vulnerado por los efectos del “Niño Costero” en estado débil aún. Se registraron que 82 instituciones educativas han quedado destruidas; por otro lado, 7 centros de salud se encuentran inhabitables por los daños registrados.

Por otro lado, los animales también son víctimas. En el sector agricultura y ganadería, se ha registrado la desaparición de 23.474 animales y la pérdida de 2133.56 hectáreas de cultivo de diferentes especies.

Sobre las vías de transporte y conexiones, se registró que 215.18 kilómetros han quedado destruídos; mientras que las vías urbanas perdieron alrededor de 21.11 kilómetros. En esa línea, también se identificó el desplome de 63 puentes peatonales y 40 puentes vehículares.

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