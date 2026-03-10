Deviandes demanda al Perú en EE. UU. por impago de laudo del Ciadi y exigen US$99,4 millones

La empresa Desarrollo Vial de los Andes (Deviandes), presentó una demanda contra el Perú en el distrito de Columbia, en los Estados Unidos, por no pagar el laudo arbitral favorecido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a un monto que asciende los US$99,4 millones por un tramo vinculado a la Carretera Central establecido en un contrato.

Según señala la concesión encargada de administrar la carretera central a través del Tramo 2 de IIRSA, la acción legal se debe al incumplimiento del pago por parte de Perú en un contrato reconocido por el tribunal arbitral internacional.

Esta no sería la primera vez que el Perú se ve en aprietos por no pagar. Deviandes indicó en su comunicado que el Estado ya fue declarado como rebelde por Estados Unidos al no pagar US$91,205 millones a Kuntur Wasi por el aeropuerto Chinchero.

Perú nuevamente demandado en Estados Unidos por no pagar

El expediente 1:26-cv-00745, publicado el 3 de marzo de 2026, sigue abierto y está a la espera que el tribunal estadounidense reconozca a Deviandes por el laudo arbitral publicado en noviembre de 2024 y presione su ejecución por el Estado peruano.

Tiempo atrás, el Ciadi indicó que el Perú cometió faltas graves contractuales sobre la infraestructura IIRSA Centro, vinculado a la Carretera Central concesionada a Deviandes.

Una de estas faltas aplicadas fue la falta de acción en las protestas que interrumpieron la apertura en el peaje de Ticlio, por lo que Deviandes tuvo dificultades para operar y recaudar los ingresos previsto en el contrato.

