Doce muertos y 30 desaparecidos deja hundimiento de embarcaciones en Ucayali

Un deslizamiento de tierras arrastró y hundió dos embarcaciones en el puerto de Iparia, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, dejando hasta el momento 12 personas fallecidas, 30 desaparecidas y seis heridas. El trágico suceso se produjo durante la madrugada de este lunes 1 de diciembre, aproximadamente a las 5:00 am.

La embarcación llamada ‘Rápido Oriente’ terminó completamente sumergida, mientras que la bautizada como ‘Deo Rigo’, que transportaba pasajeros desde Pucallpa hacia las comunidades nativas de Caco Macaya, Curiaca del Caco y Pueblo Nuevo del Caco, sufrió graves daños mientras realizaba labores de desembarque en Iparia.

Equipos de rescate de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la Marina de Guerra se desplazaron desde Pucallpa para apoyar en las labores de búsqueda. En tanto, un helicóptero M17-20 fue enviado para acelerar las tareas de auxilio. Los heridos están siendo atendidos en el Centro de Salud de Iparia, donde también continúan las labores de identificación de los fallecidos.

Las víctimas mortales identificadas son: Susana Espinosa Guevara, Sami Vargas Murayari, Calos Cairuna Lomas, Mirna Ahuanari, Camila Buendía, Mirna Maricielo Ahuanari, Manuel Takiri y Cruz Rodrigues Chuquisuta, así como cuatro menores de edad de iniciales D. V. A. (3 años), D. D. V. A. (6 años), A. G. V. (7 años) y D. E. S. (2 años).

Autoridades locales han pedido a los vecinos que difundan los nombres para contactar en el menor tiempo posible a los familiares de las víctimas. Las comunidades de Colonia Caco, Curiaca, Caco Macaya y otras zonas ribereñas continúan a la espera de noticias mientras avanzan las labores de búsqueda de los desaparecidos.

VIDEO RECOMENDADO