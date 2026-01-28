‘El Monstruo’ llega a Lima por extradición: ¿dónde pasará sus primeras horas?

Se espera justicia. Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, llegó a Lima alrededor de las 6.30 p. m. del miércoles 28 de enero como parte de su proceso de extradición por robo agravado desde Paraguay. Como parte de su juicio y otros delitos aún por investigar, el hampón será puesto a prisión preventiva por tres años, como lo pidió la Fiscalía ante la justicia.

Tras 3 años prófugo y buscado por Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Ecuador y hasta por Bolivia, ‘El Monstruo’ por fin será procesado en el Perú. Según lo comunicado por la PNP en la tarde de este 28 de enero, pasará sus primeros días en una carceleta de la Dircote, cerca al Centro de Lima.

Sin embargo, antes de su traslado al establecimiento policial, Erick Moreno ha sido trasladado a la Prefectura de Lima, donde fue sometido a una diligencia de control de identidad, con el fin de verificar su estado antes de ser recluido en un establecimiento penitenciario peruano.

Actualmente no hay una respuesta oficial sobre dónde purgará prisión; no obstante, se ha barajado escenarios que señalan la posibilidad de que Erick Moreno esté recluido en el penal Ancón I o en Challapalca, ubicado en Tacna, ciudad donde el alcalde ha pedido que no sea enviado por miedo a que la delincuencia se recrudezca en su región.

VIDEO RECOMENDADO