‘El Monstruo’ pasó examen médico legista para su traslado a Lima

Tras su llegada a Arequipa, Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, ha sido puesto a disposición de las autoridades que preparan su traslado a la ciudad de Lima tras su extradición desde Paraguay. Según señalan las autoridades, el hampón pasó con éxito los exámenes médicos pertinentes.

El cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” fue llevado en un avión Antonov (de origen ucraniano) por la Policía Nacional del Perú (PNP) hasta su arribo en la terminal aérea de la denominada Ciudad Blanca. Hasta el término de esta nota, se sabe que la aeronave está repostando combustible para el traslado de Lima, donde ‘El Monstruo’ será recluido en una carceleta de la Dircote.

Para que Erick Moreno llegase al Perú, el avión que lo trajo realizó una parada en el aeropuerto de Cochabamba, Bolivia, para luego continuar su viaje hasta Arequipa, que es parte de la segunda parada técnica.

‘El Monstruo’, desde su llegada al Perú, purgará prisión preventiva por tres años para determinar su participación en los delitos que se le imputan, como extorsión, secuestro y organización criminal.

