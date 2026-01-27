‘El Monstruo’ utilizó teléfono para comunicarse con integrantes de su organización criminal desde prisión en Paraguay

Las autoridades penales de Paraguay comunicaron a Latina Noticias que Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, se comunicó con integrantes de su organización criminal en el Perú para presuntamente establecer un plan para liberarlo de la cárcel a través de una emboscada.

Debido a estos acercamientos que pondrían en peligro la extradición desde el centro penitenciario La Emboscada hasta el Perú, las autoridades paraguayas han aislado al hampón de todo contacto con el exterior desde el 15 de enero de 2026.

Ante ello, las autoridades señalaron que, hasta el momento, no se sabe si hay alguna defensa legal por parte de El Monstruo ante este último hecho que se le imputa y también los otros procesos que padece.

En la actualidad, el Perú ha concedido 3 años de prisión preventiva contra Erick Moreno por los delitos de organización criminal, extorsión y secuestro. Aún faltan procesar y dar veredicto de otras investigaciones.

