‘El Monstruo’ rumbo a Lima: Ministerio de Justicia de Paraguay da detalles de su extradición

El Ministerio de Justicia de Paraguay dispuso la extradición de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien es señalado como uno de los criminales más peligrosos de la región. A través de un comunicado difundido en redes sociales, la entidad informó que la extradición se realizó conforme a la orden judicial emitida, y que el proceso de entrega del extraditable se llevó a cabo de manera segura y con el debido cumplimiento de los protocolos internacionales.

Según el comunicado, el traslado de Moreno Hernández desde el centro penitenciario Martín Mendoza, en Paraguay, hacia Lima, Perú, se efectuó a las 6:00 a.m. de este 28 de enero. La operación estuvo a cargo de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), con un despliegue de seguridad reforzado debido a la peligrosidad del extraditado.

LOS CRÍMENES DE ‘EL MONSTRUO’

El hombre conocido como ‘El Monstruo’ es uno de los principales responsables de una serie de crímenes atroces ocurridos en Lima, donde se le vincula con el secuestro de varias personas. Uno de los casos más notorios es el secuestro de una niña de 12 años en el distrito de Comas, ocurrido en diciembre de 2023. También se le acusa como autor intelectual del secuestro de Lucero Trujillo, de 27 años, quien fue retenida por varios días en Lima Norte antes de escapar, gracias a una fuga de los secuestradores en medio de un operativo policial.

Moreno Hernández ya había sido sentenciado en Perú a 32 años de prisión por su implicación en delitos graves como secuestro, hurto, sicariato, homicidio y narcotráfico. A pesar de la condena, logró evadir a las autoridades peruanas desde finales de 2023, lo que le permitió mantenerse prófugo hasta ser capturado en Paraguay, en setiembre del año pasado.

Con la confirmación de su extradición, las autoridades peruanas han asegurado que Moreno Hernández será trasladado al penal de Challapalca, en una zona que supera los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Este centro penitenciario es conocido por albergar a los criminales más peligrosos del país, quienes enfrentan duras condiciones debido a su localización a gran altitud.

