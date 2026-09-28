El Niño Costero se prolongaría hasta el otoño de 2027, aunque con menor intensidad

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) mantiene la Alerta de El Niño Costero y advierte que el evento continuará presentando una magnitud extraordinaria respecto al calentamiento del mar hasta enero de 2027.

Según la última actualización difundida por el organismo, las condiciones asociadas al fenómeno persistirán durante los primeros meses del próximo año, aunque su intensidad comenzaría a disminuir posteriormente, con una reducción progresiva hacia el otoño de 2027.

El ENFEN ya había señalado que, entre septiembre de 2026 y enero de 2027, existe una alta probabilidad de que El Niño Costero, en la región Niño 1+2 frente a las costas de Perú y Ecuador, alcance una magnitud extraordinaria.

¿QUÉ SE ESPERA PARA LOS PRÓXIMOS MESES?

El escenario climático previsto contempla temperaturas del aire muy superiores a los valores habituales en la costa peruana, con posibilidad de nuevos récords durante la primavera. Para la costa norte, además, se esperan lluvias por encima de lo normal y posibles episodios de intensidad moderada a fuerte desde noviembre.

Durante el verano de 2027, las precipitaciones superiores a lo habitual podrían extenderse también hacia la costa central y la sierra norte occidental. En contraste, la sierra sur y algunos sectores de la Amazonía presentan condiciones de lluvia entre normales e inferiores a lo habitual.

El ENFEN continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas para actualizar sus pronósticos y escenarios de riesgo.

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