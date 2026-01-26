Embajada de México en el Perú iza bandera de Brasil por cambio de representación diplomática

El domingo 25 de enero, la embajada de México en el Perú informó que Brasil se encargará de sus relaciones diplomáticas dentro del país. La decisión, que tuvo la confirmación de las tres naciones involucradas, sucede en medio de las tensiones entre los pares hispanohablantes por el asilo político dado a Betssy Chávez por presunta persecución política.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México indicó que la dependencia en Perú fue quien solicitó al estado de Brasil asistir como representante en asuntos diplomáticos con el consentimiento del gobierno peruano.

Entra las labores que asumirá Brasil como representante temporal de los intereses mexicanos, se encuentra el resguardo de la sede diplomática en Perú, el residenciado del jefe de misión, además de administrar los bienes y archivos.

La decisión por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum sucede luego de que el estado peruano rompiera lazos diplomáticos por el asilo diplomático concedido a Betssy Chávez -investigada por presuntamente haber participado en el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo-, quien permanece en la embajada desde noviembre de 2025. Actualmente se ha pedido una orden de prisión preventiva contra ella.

