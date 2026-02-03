Enfen advierte sobre posible fenómeno El Niño costero leve en las próximas semanas

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN) emitió un comunicado en el que informa sobre el posible desarrollo de un evento El Niño Costero de magnitud débil en el periodo de marzo a octubre de 2026. Según el análisis de las condiciones oceánicas y atmosféricas observadas, así como los pronósticos de los modelos climáticos nacionales e internacionales, ENFEN considera que las condiciones cálidas débiles se mantendrán durante los próximos meses, lo que podría configurar un evento de El Niño Costero.

De acuerdo con la información proporcionada, el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño Costero/La Niña Costera se mantiene en “Vigilancia de El Niño Costero”, lo que implica que, si bien no se anticipa un evento de gran magnitud, se deben tomar precauciones para evitar posibles impactos negativos, como lluvias intensas y temperaturas elevadas. Las condiciones cálidas débiles en el Pacífico central son esperadas a partir de junio, con una duración estimada hasta octubre del presente año.

Para el trimestre febrero-abril 2026, ENFEN pronostica precipitaciones entre normales y sobre lo normales en la costa norte, particularmente en los meses de marzo y abril, cuando podrían registrarse lluvias de moderada a fuerte intensidad. También se prevé un aumento de las temperaturas del aire por encima de los rangos normales, lo cual podría influir en la agricultura y otras actividades. En cuanto al pronóstico hidrológico, se esperan caudales en el rango normal a sobre lo normal, especialmente para los ríos Tumbes y Chira, en abril.

RECOMENDACIONES DEL ENFEN

Por otro lado, el informe destaca que, en cuanto a los recursos pesqueros, se anticipa un incremento en los procesos de maduración gonadal de la anchoveta, mientras que los recursos transzonales como el jurel y el bonito seguirán siendo abundantes en las costas sur y en aguas cercanas a la costa.

Ante este panorama, ENFEN recomienda que los tomadores de decisiones adopten medidas preventivas y de preparación frente a posibles desastres. La población también debe mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Comisión, y se sugiere seguir de cerca los pronósticos meteorológicos y estacionales para actuar de manera oportuna.

El próximo comunicado oficial del ENFEN será emitido el 13 de febrero de 2026, en el cual se actualizarán las perspectivas de este fenómeno climático.

