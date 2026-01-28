Erick Moreno ‘El Monstruo’ se ríe tras su llegada a Lima por extradición de Paraguay | VIDEO

Sanguinario. Durante la conferencia de prensa en Lima por la extradición de uno de los criminales más buscados en Latinoamérica, Erick Moreno, alias ‘El Monstruo’, se rió mientras el jefe de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, relataba ponencia que anunciaba el inicio de su juicio por los delitos de robo agravado, sicariato, extorsión y secuestro en el Perú.

Luego de que los oficiales que custodiaban al cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” terminaran con los protocolos de resguardo, movilizaron al ‘Monstruo’ hacia otro espacio para realizar las pesquisas de prevención tras su llegada, como el paso por el médico legista.

La PNP comunicó en la tarde del miércoles que ‘El Monstruo’ pasará sus primeras noches en la carceleta de la Dircote, donde se habilitó un espacio para él. Actualmente se pondrá a disposición su prisión preventiva por 3 años tal como lo solicitó la Fiscalía.

