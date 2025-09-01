Extorsionadores incendian negocio de llantas porque dueños no pagaron cupo | VIDEO

Increíble. El dueño de una llantería en Arequipa ha sufrido un ataque por parte de extorsionadores, y es que al negarse a pagar cupos, los delincuentes quemaron su negocio. Si bien no hubo muertos, el dueño del negocio perdió gran parte de su mercadería.

El valor de las llantas y aros para carros que se veían en el lugar superaría los 100 mil soles por lo que el dueño del local pide justicia a las autoridades. El incendio inició a las 2 de la mañana y gracias a la intervención de hasta 3 unidades de bomberos, el fuego se pudo controlar a las 5 de la mañana.

Agentes del área de Secuestros de la DIVINCRI llegaron a la zona para las investigaciones, debido a que el incendio sería obra de extorsionadores. Fuentes de la PNP indicaron que el dueño del comercio denunció hace dos meses que era amenazado con el cobro de cupos, sin embargo, las investigaciones no prosperaron.

Además, circula por redes sociales un video de una cámara de seguridad donde se aprecia a un sujeto rociar un líquido y prender fuego en lo que sería la puerta del negocio. Las investigaciones policiales analizarán la veracidad del video.

