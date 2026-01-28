‘El Monstruo’: jefe de Interpol de Paraguay detalla cómo fue la coordinación entre países

Quedan pocas horas para que Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, llegue a Perú para responder a la justicia. Al respecto, el jefe de la Interpol de Paraguay, Julio Maldonado, precisó los detalles de cómo fue el trabajo en conjunto con las autoridades de la región para realizar la detención y traslado del cabecilla de ‘Los injertos del Cono Norte’.

Maldonado declaró que la extradición responde a graves delitos como homicidio, asociación criminal y secuestro, los que han sido cometidos en diversos países, además de Perú. Asimismo, resaltó la coordinación constante con sus pares peruanos y el apoyo de las autoridades de ambos países para realizar la detención y extradición sin inconvenientes.

“El traslado se ha dado dentro del marco total de normalidad. En todo momento con nuestros colegas de Lima nos organizamos y realizamos las coordinaciones correspondientes. La dirección de crimen organizado compartían información para la detención de este ciudadano”, señaló.

También agregó que ‘El Monstruo’ no opuso resistencia durante el examen médico. “Hablamos con él unos minutos, estaba tranquilo. Durante la inspección médica manifestó su conformidad para ser extraditado y ser sometido ante la justicia de Perú”, acotó.

EL TRASLADO DEL ‘MONSTRUO’

Este megaoperativo cuenta con la participación de agentes policiales y de investigación de ambos países. El jefe de la Interpol agregó que, desde temprano, se trasladó a Moreno desde su celda de máxima seguridad en la Penitenciaría Martín Mendoza, donde permaneció aislado, a la Prefectura Aérea para abordar un avión Antonov de la Policía Nacional del Perú. “Este despliegue contó con el apoyo de 23 personas. Horas antes, fue sometido a una revisión médica, en presencia de jueces especializados”, anotó.

