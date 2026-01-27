Extradición de ‘El Monstruo’ se da por crimen organizado en Paraguay: quedan 2 procesos más

Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ fue extraditado por uno de los tres pedidos de extradición que el Perú envió a las autoridades penales de Paraguay tras su captura en San Roque, distrito de San Lorenzo.

De los tres petitorios de extradición que realizó el Perú ante Paraguay, solo se aceptó el primero que denuncia a Erick Moreno por crimen organizado. Los otros dos faltantes se prescribe el delito de homicidio, sicariato y secuestro, que será evaluado por el Juzgado Penal Criminal de Paraguay como procesos a parte.

Según las consultas realizadas por la periodista de Latina Noticias, María Horna, el proceso por lo general demora alrededor de un año, pero que este caso se trata de un fallo extraordinario por las implicancias de los cargos y pruebas.

Recordemos que ‘El Monstruo’ llegará el 28 de enero al Perú para que sea enviado al penal de Challapalca en cumplimiento de su prisión preventiva por los delitos imputados en el Perú. Se le procesará, por el momento, por este único crimen aprobado en Paraguay.

