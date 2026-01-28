Extradición de ‘El Monstruo’: viaje a Lima desde Paraguay realizará dos escalas

Este lunes 28 de enero, el criminal peruano Erick Moreno Hernández, conocido como ‘El Monstruo’, ha sido entregado por las autoridades paraguayas a la justicia peruana. El cabecilla de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, conocido por su involucramiento en múltiples delitos de secuestro y extorsión, llegará a territorio peruano tras una ruta de extradición inusual, que incluye dos escalas técnicas antes de su llegada definitiva a la prisión de máxima seguridad en el sur del país.

El traslado se lleva a cabo en una aeronave que partió de Paraguay y tendrá dos paradas previas antes de aterrizar en el Callao, en donde Moreno Hernández será recibido por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la Dirección de Aviación Policial. La primera escala será en Bolivia, país donde el delincuente se ocultó por un tiempo antes de ser capturado. La segunda parada será en la ciudad de Arequipa, un trayecto que ha causado sorpresa entre los expertos, ya que, por lo general, los traslados entre Paraguay y Perú suelen realizarse de manera directa.

CHALLAPALCA LO ESPERA

Según fuentes cercanas al caso, Moreno Hernández enfrenta una condena de más de 32 años de prisión en Perú por varios crímenes, entre ellos, secuestros, extorsiones y la detención ilegal de un menor de edad. Su llegada a la prisión de máxima seguridad de Challapalca, situada en el sur de Perú, está prevista para la tarde de hoy, alrededor de las 14:00 horas, luego de cumplir con los trámites judiciales y administrativos correspondientes.

Las autoridades peruanas han mantenido estricta reserva sobre el dispositivo de seguridad implementado para este traslado, aunque se sabe que se está tomando todas las precauciones necesarias debido a la peligrosidad de Moreno Hernández y la gran expectación que ha generado su extradición.

La captura de ‘El Monstruo’ y su posterior extradición son vistos como un golpe certero contra ‘Los Injertos del Cono Norte’, organización criminal que, durante años, ha sembrado el terror en diversas zonas de Lima y el norte del país.

VIDEO RECOMENDADO