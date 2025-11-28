Gobernador de Tacna pide estado de emergencia en la frontera ante aumento de migrantes

El Gobierno Regional de Tacna solicitó al presidente José Jerí declarar en estado de emergencia la zona fronteriza entre Perú y Chile, específicamente en las provincias de Tacna y Tarata, debido al incremento de la presión migratoria y los recientes incidentes registrados en la línea limítrofe.

A través de un oficio, el gobernador regional, Luis Ramón Torres, advirtió que esta medida es necesaria para garantizar la seguridad y estabilidad de la población local, así como para prevenir eventuales bloqueos de vías y afectaciones al libre tránsito entre Tacna y Arica.

El gobernador también pidió que, mediante la Cancillería, se envíe una nota diplomática al Gobierno de Chile para expresar la preocupación del Estado peruano y coordinar acciones binacionales que permitan atender la crisis migratoria en la frontera sur.

Además, solicitó reforzar la presencia policial con apoyo logístico del Ejército para fortalecer el control territorial y evitar el ingreso de migrantes indocumentados.