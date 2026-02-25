Gobierno declaró en emergencia servicio de transporte terrestre ante lluvias y huaicos

Ante las lluvias extremas que han provocado la caída de huaicos en diversas partes del país, el Gobierno de José María Balcázar declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en tramos de la Red Vial Nacional.

La decisión del Ejecutivo obedece a informes técnicos sobre el estado actual de la infraestructura vial las cuales alertaron sobre riesgos de interrupción del servicio y afectación a la seguridad de los pasajeros. Esta incluye rutas nacionales de alto tránsito ubicadas en las regiones de Arequipa, Ica y Piura-Tumbes identificadas como tramos críticos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La Resolución Ministerial N.° 098-2026-MTC/01.02, publicada en el Diario Oficial El Peruano, faculta a PROVIAS NACIONAL a ejecutar, de forma directa o mediante contratistas, las acciones e intervenciones necesarias para recuperar y mantener la transitabilidad y operatividad de los tramos afectados, sin que ello implique un trámite ordinario que pueda afectar la seguridad de los usuarios.

El Gobierno recordó que las autoridades competentes deberán informar en un plazo determinado sobre las acciones adoptadas en el marco de la declaratoria de emergencia, con el fin de garantizar el seguimiento y la transparencia en la implementación de las medidas que aseguren el libre tránsito y la protección de los ciudadanos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7