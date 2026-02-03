Indeci activa alerta roja en 1,105 distritos por riesgo de inundaciones y huaicos

Ante el aumento de lluvias y neblina en todo el Perú por el Anticiclón Boliviano, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), indicó que 1,105 distritos de la costa y sierra se encuentran en niveles muy altos de peligrosidad ante posibles huaicos, deslizamientos e inundaciones.

Los documentos expedidos por el Indeci señalan que los departamentos más afectados por distritos es San Martín y Ayacucho, que son seguidos por Cajamarca, Huancavelica, Amazonas, Huánuco, Puno, Junín, entre otros. Además, se prevé que los fenómenos meteorológicos durarán hasta el 4 de febrero.

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), indicó que el número de regiones superaron la alerta roja ante la posibilidad de aparición de huaicos por la activación de quebradas y desbordaduras de los ríos.

Ante estas situaciones críticas de cambios atmosféricos, el Indeci exhorta a los ciudadanos a tomar organización y seguir las indicaciones de las autoridades y gobiernos locales, quienes deberán revisar las rutas de evacuación, establecer zonas seguras y asegurar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías de cada jurisdicción.

Alerta roja en la sierra y la costa por deslizamientos

El Indeci señala que en la zona sierra y costa, los departamentos más afectados son:

Departamento Distritos en riesgo muy alto Ayacucho 86 Cajamarca 81 Huancavelica 68 Áncash 62 Apurímac 49 Huánuco 41 Cusco 33 Amazonas 27 Junín 24 Piura 18 Arequipa 17 Lima 14 Pasco 13 Puno 10 Lambayeque 3 La Libertad 1 Moquegua 1 Tacna 1

Si deseas ver la totalidad de los 137 distritos afectados, puedes darle clic aquí para acceder al documento oficial.

Alerta roja en la selva por deslizamientos

Por otro lado, los distritos de la selva en emergencia son los siguientes:

Departamento Distritos en riesgo muy alto San Martín 11 Ayacucho 6 Amazonas 4 Huánuco 4 Cajamarca 3 Pasco 3 Junín 2 Puno 2

Si deseas ver la totalidad de los 968 distritos afectadas, puedes darle clic aquí para acceder al documento oficial.