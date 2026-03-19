Indecopi sanciona con casi un millón de soles a Cinemark: ¿a qué se debe la multa?

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI), confirmó la multa de 180 UIT contra la cadena de cines Cinemark, por no cumplir con el pago que corresponde a los artistas e intérpretes y ejecutantes de las obras proyectadas en las salas.

Con un valor que asciende a 990 mil soles de multa, la SPI señaló que la cadena de cines exhibió varias películas sin efectuar el pago correspondiente a los artistas intérpretes y ejecutantes. Este remuneración es obligatoria cada vez que una obra se exhibe al público con fines comerciales independientemente de los contratos de producción.

La empresa afectada es la sociedad de gestión colectiva Inter Artis Perú. Sobre ellos, Indecopi ordenó que debe pagarles casi tres millones de soles (S/2.932.764,70) por pagos no realizados desde octubre de 2017 hasta julio de 2023.

Indecopi subraya que, si bien la exhibición de obras audiovisuales en salas de cine no constituye por si misma una infracción, lo es negarse a pagar las remuneraciones establecidas por la ley de los artistas.

VIDEO RECOMENDADO