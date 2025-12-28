Ingemmet identificó 15 zonas críticas en Áncash y La Libertad tras sismo de magnitud 6.0

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) identificó, tras el sismo de 6.0 grados de magnitud registrado —durante la noche del sábado 27— a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, que se identificó un total de 15 zonas críticas en Áncash y La Libertad, con riesgo de caídas de rocas y derrumbes.

De acuerdo a los estudios técnicos realizados por Ingemmet, se identificaron 11 zonas críticas por peligros geológicos en Áncash y 4 en La Libertad. Estos podrían reactivarse como consecuencia de movimientos sísmicos en la zona.

En cuanto a Áncash, las zonas críticas se ubican en Bolognesi (5), Huari (4), Huaylas (1) y Recuay (1). Mientras que, en La Libertad, estas zonas se localizan en las provincias de Otuzco (2), Chepén (1) y Sánchez Carrión (1).

“Estas áreas fueron identificadas a partir de estudios realizados por Ingemmet en los años 2009 y 2012, los cuales vienen siendo actualizados de forma permanente y contienen recomendaciones técnicas a las autoridades en los tres niveles de gobierno”, informó Ingemmet.

SISMO DE GRAN INTENSIDAD

De acuerdo al jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Talavera, el sismo de 6.0 registrado en Chimbote fue uno de los de mayor intensidad ocurrido en el Perú en lo que va del 2025.

“Yo creo que sí (uno de los sismos de mayor magnitud que se ha tenido este año). El sismo de Lima es otro que también nos afectó bastante y generó mucha preocupación en la población, también de magnitud 6”, afirmó.

Finalmente, el titular del IGP indicó que en lo que va del 2025 se registraron 800 sismos en todo el país. El de Chimbote si bien no dejó daños mayores, ni víctimas mortales, 25 personas resultaron internadas en hospitales producto de traumatismos.

