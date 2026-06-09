¿Invierno con 36 °C? Senamhi emite ALERTA ROJA por calor extremo en la costa y sierra

Al parecer, el 2026 tendrá un invierno extremadamente cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta roja por un fenómeno climatológico que afectará peligrosamente a toda la costa y parte de la sierra del Perú.

Según explica Senamhi sobre las alertas rojas, se tratan de fenómenos meteorológicos de gran magnitud que son peligrosos para la vida. Se recomienda ser extremadamente precavido y estar al pendiente de cómo se desarrolla el escenario que se estima iniciará el 10 de junio y terminará el 12 del mismo mes.

Senamhi lanza alerta roja por altas temperaturas en la costa y sierra del Perú

El informe indica que el fenómeno climatológico iniciará el miércoles 10 y terminará el viernes 12 de junio, días en que presentarán un incremento de la temperatura diurna.

Durante este tiempo, se prevé escasa presencia de nubes al mediodía, lo que favorecerá el incremento de los niveles de radiación ultravioleta en las ciudades afectadas.

En ese sentido, el Senamhi espera que, durante el evento, aparezcan ráfagas de viento con velocidades de hasta 35 km/h en las tardes.

Durante el miércoles 10 de junio, se espera que en la costa norte la temperatura oscile entre los 30 °C y 36 °C; en la costa central se prevén valores entre 26 °C y 31 °C; y en la región Ica alrededor de 26 °C y 33 °C.

Para la sierra norte en el mismo día, se estima que las temperaturas se encuentren entre 20 °C y 32 °C; en la sierra central alrededor de 19 °C y 28 °C; y en la sierra sur 16 °C y 29 °C.

Provincias afectadas por la alerta roja por temperaturas de hasta 36 °C

Según el pronóstico del Senamhi, se espera que las siguientes provincias se vean perjudicadas por el fenómeno climático:

Barranca

Cajatambo

Canta

Cañete

Huaral

Huarochirí

Huaura

Lima

Oyon

Yauyos

Ante ello, el organismo meteorológico exhorta a la ciudadanía a seguir los consejos e instrucciones de las autoridades y estar al corriente del desarrollo del evento.

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