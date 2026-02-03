Juliaca: ciclista termina electrocutado al tocar estructura de metal de poste de alumbrado público

Un ciclista terminó electrocutándose al tocar la estructura de metal de un poste de alumbrado público en la intersección de la avenida Triunfo con la avenida Circunvalación, en la ciudad de Juliaca, en Puno. El hombre intentaba cruzar la calle que se encontraba inundada producto de la intensas lluvias que se registran en esta zona del país.

El joven ciclista perdió el conocimiento debido a la descarga eléctrica. Fueron los comerciantes quienes le dieron los primeros auxilios, mientras que el personal de Serenazgo llegó hasta el lugar y trasladó hasta el hospital, donde viene recibiendo atención médica.

Según vecinos, cada vez que se presentan precipitaciones pluviales este sector se vuelve altamente peligroso para los transeúntes, debido a presuntas fallas en las instalaciones eléctricas. Recordaron que el año pasado una señorita también resultó herida en el mismo lugar al tocar el poste y recibir una descarga eléctrica.

Los pobladores exigieron a la empresa Electro Puno realizar una revisión urgente de sus instalaciones a fin de evitar que se repitan este tipo de accidentes que ponen en riesgo la vida de la población.

