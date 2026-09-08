La Libertad registra 383 muertes violentas en lo que va del año

La Libertad se mantiene entre los escenarios más violentos del norte del Perú. En las últimas semanas, Trujillo ha sido escenario del secuestro de un empresario minero y del asesinato de sus cuatro acompañantes, hechos que han generado alarma en la ciudad.

Según el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis), en lo que va del año se han registrado 383 muertes violentas en La Libertad. El homicidio concentra la mayor cantidad de víctimas, con 145 casos, seguido de los accidentes de tránsito, con 131 fallecidos.

Del total registrado, 66 personas tienen como causa de muerte violenta una categoría que figura como ignorada. Además, se reportan 19 muertes por otro tipo de accidente, 11 por accidente de trabajo y 10 casos de suicidio.

Hasta la fecha, julio es el mes que concentra la mayor cantidad de muertes violentas registradas en La Libertad, con 13 homicidios y 27 accidentes de tránsito. El registro también muestra información sobre la identificación de las personas fallecidas.

En el ranking de defunciones registradas este año en Trujillo, la mayoría de casos figura con DNI. Sin embargo, también aparecen 39 personas con carné de extranjería, 15 con un documento de identidad extranjero distinto al pasaporte, 12 casos cuya forma de identificación es ignorada y dos personas sin registro.

PREOCUPANTE CRECIMIENTO

El Reunis también permite comparar la tasa de mortalidad registrada en Trujillo a través de los años. Los datos muestran un crecimiento de las defunciones por homicidio en distintos periodos.

En el año 2000 se registraron aproximadamente 40 defunciones por homicidio. Para 2014, la cifra había aumentado hasta 220, de acuerdo con los datos consignados en el registro.

Posteriormente, la cifra descendió hasta 33 homicidios en 2017, según información del Ministerio de Salud. Sin embargo, después de esa caída se retomó una tendencia de crecimiento.

Desde 2022 se observa un incremento fuerte en los registros. Esta tendencia llegó a 333 homicidios registrados en Trujillo durante 2024, de acuerdo con los datos proporcionados por el Reunis.

Los registros se conocen en un contexto marcado por los recientes hechos de violencia ocurridos en Trujillo, entre ellos el secuestro de un empresario minero y el asesinato de sus cuatro acompañantes.

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