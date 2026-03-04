Lluvias en Perú dejan 41 fallecidos y más de 50 heridos en lo que va de 2026

En lo que va de la temporada de lluvias 2026, Perú ha registrado un total de 41 fallecidos y una persona desaparecida debido a los intensos aguaceros que afectan varias regiones del país. La información fue proporcionada por el Ministerio de Salud (Minsa) en su último reporte oficial. Además, se ha informado de 56 personas lesionadas, de las cuales 48 han sido dadas de alta, mientras que 7 continúan hospitalizadas.

La temporada de lluvias, que suele ser especialmente fuerte en diversas zonas del país debido al fenómeno de El Niño, ha generado preocupación entre las autoridades nacionales. Ante esta situación, el Minsa ha activado una serie de medidas preventivas y de respuesta. Entre ellas, destaca la creación del Centro de Emergencia Sanitaria ante lluvias, una plataforma que centraliza y actualiza la información de todo el territorio nacional, permitiendo un monitoreo constante de la situación y la toma de decisiones rápidas y eficaces.

“Estos reportes diarios nos permitirán contar con una sala situacional activa para adoptar medidas inmediatas, garantizando a la población que su salud está siendo atendida de forma oportuna y eficiente”, explicó el ministro de Salud, Luis Quiroz Avilés, al hacer el anuncio sobre la implementación del centro de emergencias.

PREPARADOS ANTE EMERGENCIAS

La infraestructura de salud también se ha visto afectada por las lluvias. De los 8,714 establecimientos de salud distribuidos en todo el país, el Minsa ha identificado que 633 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) han sido dañadas, aunque siguen operativas. Sin embargo, 4 IPRESS han quedado fuera de servicio debido a las inclemencias del clima.

Para enfrentar esta emergencia, el Minsa ha informado que se dispone de 1,967 camas a nivel nacional, que incluyen 54 en unidades de cuidados intensivos (UCI), 1,540 camas de hospitalización y 373 camillas de emergencia, con el objetivo de atender a los afectados por las lluvias.

