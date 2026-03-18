Machu Picchu: Fiscalía investiga invasión de terrenos en la ruta hacia la maravilla del mundo

La Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu abrió una investigación preliminar a nueve personas por el delito de usurpación agravada en perjuicio del Estado, tras la invasión de espacios cercanos a la carretera Hiram Bingham, que lleva al santuario de la séptima maravilla del mundo.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Provincial Mixta investiga a nueve personas por el delito de usurpación agravada tras la invasión de terrenos en una zona cercana a la carretera que dirige al santuario histórico de Machu Picchu, área protegida por el Estado. 🗞️ https://t.co/MJkgmU9ebX pic.twitter.com/UE5MKxXWfH — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 18, 2026

Los intervenidos fueron Renzo Segovia Edén Chirinos, Eloy Huamán, Héctor Cóndor, Fredy Álvarez, Bernabé Ccori, entre otros. Según primeras versiones de la fiscalía habrían cercado un espacio con palos y mallas con un grupo de 200 personas.

Lo hechos se habrían registrado el pasado 13 de marzo, por lo que se dispuso la identificación de todos los involucrados que participaron en el acto, la solicitud de información a la Municipalidad Distrital de Machu Picchu sobre los terrenos y al Servicio Nacional de Áreas naturales Protegidas (Sernanp) sobre posibles daños a la flora y fauna del lugar.

Las autoridades confirmaron que las diligencias continúan en coordinación con policías de la Comisaría Rural de Machu Picchu.

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