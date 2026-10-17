Madre de Dios: capturan a 13 presuntos integrantes de ‘Los Guardianes de la Pampa’

Trece presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Guardianes de la Pampa’ fueron detenidos durante un operativo en la región Madre de Dios. La intervención permitió incautar fusiles, pistolas, municiones, vehículos y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron trasladados bajo custodia hasta helicópteros como parte del operativo, que contó con la participación de personal del Ejército del Perú, en coordinación con unidades especializadas de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

INCAUTAN FUSILES, PISTOLAS Y MÁS DE S/ 7.500

Entre las especies incautadas figuran dos fusiles R15, cinco pistolas, 17 cacerinas abastecidas y 319 municiones. Las autoridades también decomisaron cinco camionetas, ocho celulares, equipos de comunicación y más de S/ 7.500 en efectivo.

Según las autoridades, ‘Los Guardianes de la Pampa’ son investigados por su presunta vinculación con delitos de extorsión, homicidio y tenencia ilegal de armas de fuego en Madre de Dios.

Los 13 detenidos y el material incautado fueron trasladados a las instalaciones de la Dirección Antidrogas (Dirandro), donde continuarán las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las presuntas responsabilidades.

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