Más de 10 detenidos, entre ellos un policía, deja megaoperativo contra red de celulares robados en tres ciudades

Más de 500 agentes de la Policía Nacional y 34 fiscales de la Unidad Especializada contra el Crimen realizaron un megaoperativo en Lima, Chiclayo y Huancayo en el marco de la lucha contra la compra y venta de celulares robados.

Gracias a esta intervención policial se logró desarticular la banda ‘Los tecnológicos del Mantaro‘, el cual era liderado por Christian Rojas, quien ya había purgado una condena de 10 años de cárcel, además de Flor de María Curasma, apodada ‘La reina de las manzanitas’.

Hasta el momento se han reportado doce detenidos, entre ellos un policía que fue arrestado por sus propios colegas en Chiclayo por presuntamente integrar esta organización criminal. Todos serán acusados del delito de receptación agravada y lavado de activos.

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