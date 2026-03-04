Médico serumista reportado como desaparecido es hallado muerto en descampado

Héctor Herbert Apaza, médico cirujano que cumplía su servicio rural (Serums) en el Centro de Salud de Rinconada, en Puno, fue hallado muerto en un descampado ubicado en el sector Los Bofedales, en la localidad de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia de ley.

Familiares contaron que el profesional de salud de 28 años de edad desapareció luego de asistir a una yunza junto a sus compañeros. Estaba próximo a concluir sus estudios y Serums en esta zona alejada del país.

Hasta el momento se desconocen las causas de su deceso. En tanto, sus padres exigen a las autoridades realizar una exhaustiva investigación ya que todo indica que se trató de un asesinato, y es que el cuerpo presentaba signos de violencia.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7