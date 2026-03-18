MTC firma inversión por US$470 millones para modernizar 5 aeropuertos del Perú

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la empresa Aeropuertos Andinos del Perú, firmaron la adenda N° 5 para confirmar la inversión de más de 470 millones de dólares para el contrato de la concesión del Segundo Grupo de Aeropuertos que contempla la modernización de los centros aeronáuticos de Arequipa, Juliaca, Tacna, Ayacucho y Puerto Maldonado.

Según el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, la inversión se destinará para la rehabilitación de pavimentos en el lado aire de los aeropuertos, la optimización y modernización de los terminales de pasajeros, la construcción de cercos perimétricos y la ejecución de obras de drenaje.

Por otro lado, también se destinará para el refuerzo de seguridad operacional, la optimización de condiciones de operación y mejorar la calidad de servicio en los aeropuertos designados.

Esta futura ejecución se ejecutará entre los años 2026 y 2028 y tiene previsto beneficiar a 3.600 millones de ciudadanos y cerca a 4.200 millones de pasajeros por año. Con ello, se visualiza un fortalecimiento en la conectividad aérea de las ciudades indicadas, la mejorar en la competitividad regional y la reactivación económica en el sur peruano.

La adenda fue firmada entre el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, y el gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú, Alberto Huby, en el Salón Túpac Amaru de Palacio de Gobierno.

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