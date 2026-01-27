Mujer deja con seria lesión en los genitales a joven estudiante tras discusión

Un estudiante de 19 años resultó gravemente herido tras ser atacado por su pareja durante una discusión en una vivienda del distrito de Mariano Melgar, en Arequipa. El joven fue trasladado de emergencia al hospital Honorio Delgado Espinoza, donde ingresó con una lesión de consideración que requirió atención médica inmediata.

El hecho ocurrió el pasado sábado 24 de enero. Según el testimonio brindado por la víctima al personal de salud, la agresión se produjo en medio de una fuerte discusión con su pareja, una joven de 20 años. En circunstancias que aún son materia de investigación, el ataque derivó en una lesión grave que obligó a su traslado urgente al centro hospitalario.

Especialistas del hospital confirmaron que el paciente presentaba una herida en sus genitales, lo que generó preocupación inicial entre los médicos. Sin embargo, tras la evaluación clínica y la intervención oportuna, se descartaron daños irreversibles, evitando consecuencias permanentes para el joven. Se le colocaron puntos.

El estudiante permaneció internado bajo observación de especialistas en urología, quienes evaluaron el compromiso de tejidos y posibles complicaciones. Paralelamente, el caso fue comunicado a la Policía Nacional del Perú (PNP), que inició las investigaciones correspondientes por un presunto caso de violencia física en el ámbito de pareja. Las autoridades no descartan nuevas diligencias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

