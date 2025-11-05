Mujer fue atacada con machete por su yerno

La tarde del martes 4 de noviembre, Ana Rojas Pariona, de 41 años de edad, fue atacada con un cuchillo tipo machete por su yerno, identificado como Brando Fernández Cabrera, de 26 años, en su vivienda del asentamiento humano Santa Rosa, en el distrito de Mala, provincia de Cañete, región Lima.

Segun manifesta la hija de la victima y pareja del atacante, con quien tendría dos años de relación y un hijo pequeño, la señora y el muchacho tenían discusiones constantes en la casa donde vivían. Esta tarde nuevamente se suscitó un intercambio de palabras entre ellos. Sin embargo, el hombre atacó a la señora con el machete ocasionándole tres cortes: dos en la cabeza y uno en la mano.

Los vecinos escucharon los gritos de dolor de la mujer, por lo que intentaron intervenir. El sujeto emprendió la fuga, pero rápidamente fue capturado por policías de la Comisaría de Mala, precisamente a la salida del puente del mismo nombre. Rápidamente, fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

La victima fue trasladada de emergencia al Hospital Rezola donde su estado es reservado. Su hija mayor, de nombre Lucía, exigió justicia y que Brando Fernández Cabrera pague por lo que le hizo a su madre. En el lugar del ataque, la Policía halló el arma blanca utilizada en el ataque.

