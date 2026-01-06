Mujeres intentaron ingresar celular, tabaco y alcohol a penal Arequipa ocultos en sus partes íntimas

Dos mujeres pretendieron introducir ilegalmente un teléfono celular, una bolsa llena de tabaco y una botella pequeña de ron ocultas en sus partes íntimas durante visitas conyugales en el penal Arequipa de Varones el 3 de enero de 2026.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que los hechos ocurrieron a distintas horas en el mismo día. El primero, acontecido a las 2:40 p.m., se trata de Maryori Mendoza Mamani. Durante su revisión corporal con ayuda de detectores de metales, una de las herramientas emitió señales de alerta, por lo que la ciudadana decidió entregar un paquete cubierto por un preservativo que estuvo oculto en sus partes íntimas. En el interior se hallaron un teléfono celular táctil y una bolsa de tabaco. Ella visitaba a Fabián Andree Bonifaz Mendoza, su convivientes.

A las 3:45 p.m., el personal del Inpe detectó que Lizbeth Rosario Mogrovejo Ramírez, durante la revisión corporal, escondía un elemento en sus partes íntimas, por lo que la visitante entregó una botella de ron forrada en un preservativo. Ella visitaba a Elmer Felipe Calderón Mamani, su pareja.

Los casos fueron denunciados a la Comisaría de Socabaya y al Ministerio Público, con el fin que se realicen las diligencias correspondientes como señala el protocolo de seguridad.

