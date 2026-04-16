Municipalidad del Callao tras allanamientos: “Hay elementos que podrían evidenciar un uso político del caso”

La Municipalidad Provincial del Callao informó, a través de un comunicado, que el megaoperativo realizado durante la madrugada de este jueves 16 de abril responde a una denuncia que considera sin sustento. No obstante, expresó su total disposición a colaborar con las investigaciones que realizan el Ministerio Público y la Policía Nacional por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos entre 2023 y 2025.

Como parte de las diligencias, fueron allanadas las viviendas del alcalde provincial del Callao, César Pérez, y del exalcalde Pedro Spadaro. En el pronunciamiento, la comuna señaló que, desde hace ocho meses, tanto la gestión municipal como el burgomaestre y sus funcionarios han brindado todas las facilidades y atendido de manera oportuna los requerimientos formulados por las autoridades, en el marco del debido proceso y la transparencia institucional.

Asimismo, ratificó su disposición de continuar colaborando con las investigaciones para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, la municipalidad advirtió que estas medidas podrían afectar la imagen pública de funcionarios y exfuncionarios, al considerar que se trata de una denuncia sin fundamento.

“Por el contexto en el que se desarrollan estas diligencias, existen elementos que podrían evidenciar un uso político de este caso con el propósito de afectar la imagen de la actual gestión, así como la del alcalde, exalcalde, funcionarios y trabajadores, a partir de una denuncia sin sustento alguno. No obstante, se mantendrá una actitud de total apertura y colaboración para que la verdad se esclarezca”, señala el comunicado.

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