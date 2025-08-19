Niño de 5 años quedó atrapado en escalera eléctrica de centro comercial Real Plaza

Un accidente generó alarma en el Real Plaza Cusco durante las celebraciones por el Día del Niño. Un niño de cinco años quedó atrapado en la escalera eléctrica del centro comercial, lo que provocó minutos de angustia entre los presentes.

Según testigos, el pie del menor permaneció atascado por casi tres minutos, mientras padres y visitantes gritaban desesperados. Finalmente, gracias a la rápida acción de personal de seguridad y clientes, el niño fue rescatado y recibió atención de primeros auxilios.

Tras el incidente, las autoridades dispusieron la clausura temporal de la escalera eléctrica por cinco días, mientras se realizan las investigaciones correspondientes. El fiscal Raúl Achahui confirmó que se revisarán las medidas de seguridad del establecimiento.

Por su parte, el gerente general de Real Plaza Cusco, Carlos Chavarry, aseguró que la empresa remitirá la documentación de descargo y que colaborarán con las indagaciones.

Cabe señalar que en años anteriores se registraron incidentes similares en otros locales de la cadena Real Plaza en Trujillo y Chiclayo, por lo que la ciudadanía exige mayor fiscalización para evitar que se repitan situaciones que ponen en riesgo la integridad de los usuarios.

