Ola de calor extremo hasta el 1 de agosto: Senamhi advierte temperaturas hasta de 36 °C en invierno

El invierno en Lima seguirá ausente. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), informó a través de sus avisos que hasta el 1 de agosto de 2026, la costa y la sierra del Perú estará bajo olas de calor de hasta 36 °C en horas de las mañanas y tardes.

Ante la alerta roja emitida, el Senamhi recomienda a los ciudadanos ser extremadamente precavidos y estar al corriente en todo momento de cómo se desarrolla el fenómeno inusual en plena temporada de invierno.

Recordemos que esta temporada de calor inusual en invierno se da en el marco de la activación del Niño Costero, que solo afecta al Perú, y del fenómeno de “El Niño”, que actualmente se considera un efecto a nivel mundial.

Calor extremo hasta los 36 C en invierno: conoce las zonas afectadas

El Senamhi señala en el aviso N° 296 que habrá un incremento de la temperatura desde los 30 °C hasta los 36 °C desde el 30 de julio al 1 de agosto, aviso que se encuentra continuo al N° 293, que alertó de la misma situación desde el 27 al 29 de julio.

La explicación de este fenómeno meteorológico se debe a la escasa nubosidad hace el mediodía, lo que contribuye al aumento del nivel de radiación en las zonas afectadas. En ese sentido, se esperan ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Entre estos tres días, se prevé que en la costa norte la temperatura se mantendrá entre los 30 °C y 36 °C; en la costa central entre los 24 °C y 30 °C y en la costa sur alrededor de los 23 °C y 30 °C.

Mientras tanto, en la sierra norte se esperan temperaturas entre los 18 °C y 32 °C; en la sierra central se estima entre los 14 °C y 28 °C y en la sierra sur alrededor de 13° C y 29 °C.

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