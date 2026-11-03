Papa León XIV en Las Palmas: ¿Qué podrán llevar los fieles a la misa del 16 de noviembre?

El Arzobispado de Lima detalló los elementos autorizados e insumos prohibidos para los más de un millón de fieles que participarán en la ceremonia eucarística presidida por el papa León XIV. La actividad litúrgica con el máximo líder de la Iglesia Católica se realizará el próximo 16 de noviembre en las instalaciones de la Base Aérea Las Palmas.

Para enfrentar las extensas jornadas de exposición solar, las autoridades eclesiásticas sugirieron acudir con protector solar, sombreros, así como bebidas o hidratantes presentados exclusivamente en botellas plásticas. Asimismo, con el propósito de proteger la salud de la concurrencia durante el tiempo de espera, se autorizó llevar provisiones livianas como frutas, galletas, aperitivos, barras de energía y medicación personal requerida.

En atención a las necesidades de los adultos mayores, la organización posibilitará la entrada de asientos plegables de tamaño reducido. Del mismo modo, se facilitará el desplazamiento mediante el uso de sillas de ruedas y coches para infantes.

Por razones de seguridad, las normas impiden portar armamento, artículos cortopunzantes, material pirotécnico, bebidas con alcohol, sustancias ilícitas, cigarrillos y artefactos de vapeo. Tampoco se podrá fumar o vapear en las dependencias de la base aérea.

ELEMENTOS PROHIBIDOS

Queda vetado el ingreso de recipientes de vidrio, equipajes, mochilas, pancartas, banderolas, bultos voluminosos y neveras portátiles. Las prohibiciones alcanzan además a dispositivos voladores teledirigidos, punteros láser, trípodes, megáfonos y cualquier elemento que altere el desarrollo del acto.

Tampoco se admitirán sombrillas de gran tamaño, varillas rígidas, astas de banderas, sillas de amplias dimensiones o reclinables, ni otros accesorios que obstaculicen la movilidad general. La entrada de animales está descartada, salvando el caso de los perros de asistencia.

La apertura de accesos al recinto militar comenzará a las 22:00 horas del domingo 15 de noviembre y concluirá definitivamente a las 8:00 horas del lunes 16. Este ordenamiento atiende a los esquemas de seguridad dispuestos para el desplazamiento y arribo del pontífice.

Previo al oficio litúrgico fijado para las 10:00 horas, la representación arzobispal prevé un trayecto del papa León XIV en papamóvil por el perímetro interior de la base aérea. Finalmente, el director de Comunicaciones de la diócesis limeña instó a los concurrentes a verificar detalladamente los datos de su boleto digital, donde se precisan la puerta y el horario de entrada individuales.

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