Periodista Manuel Calloquispe ante amenaza: “No me siento protegido, trato de ponerle fuerza para seguir”

El periodista Manuel Calloquispe, colaborador de Latina, fue recientemente amenazado de muerte si continuaba investigando a la minería ilegal en Madre de Dios. Le adivirtieron que atentarían no solo contra su vida, sino también contra la de sus hijos. En Punto Final, Calloquispe dio detalles de esta intimidación, así como quiénes estarían detrás de este hecho.

“Empezó con unos insultos fuertes y prendí la grabadora porque sabía que era una amenaza”, señaló en torno al audio que recibió el jueves 28 de agosto.

“No me estés publicando nada de La Pampa… Te vas a morir, ya sabes por qué te estoy llamando”, se escuchó en el audio a un sujeto que identifica como Alver Carranza Fernández, primo de Edison Fernández Pérez, alias ‘Chili’ y cabecilla de la organización criminal ‘Los Guardianes de La Trocha’.

Es en esta comunicación en la que le advirtieron con atentar contra su vida y la de su familia. “Es la última vez que te hablo, la próxima vez te vas a morir, tu y tu familia”, se escucha en el audio. Incluso enfatizaron en que cuentan con la ficha Reniec de sus hijos. Entre más frases intimidatorias culmina el audio: “Acá va a morir mucha gente, ya sabes lo que te espera”.

Manuel Calloquispe señala que Alver Carranza tiene denuncias por secuestro y robo agravado, mientras que alias ‘Chili’ es prófugo de la justicia y cuenta con una sentenciado de 15 años.

“QUERÍA LLORAR Y DIJE TENGO QUE PUBLICARLO, PORQUE SINO, ¿QUIÉN LO VA HACER?”

El colaborador de Latina expresó cómo se siente ante esta amenaza que va directamente contra su vida y la de sus seres queridos. “Quería llorar y dije tengo que publicarlo, porque sino, ¿quién lo va hacer?”, manifestó en Punto Final. Dejando en claro que continuará realizando su labor de investigación periodística.

En cuando a los integrantes de su familia, señaló que ellos ya salieron de la región ya desde hace mucho tiempo por el riesgo.“No me siento protegido, trato de ponerle fuerza para seguir”, enfatizó pues esta no es la primera intimidación o amenaza en su contra.

Ya en más de siete oportunidades ha sido víctima de hostigamiento y acoso. “Han robado mis equipos. Ahora ha sido una amenaza directa a mi celular de parte del ‘pillo’ más grande”, acotó.

Finalmente, Mónica Delta hizo un importante llamado a las autoridades. “Pedimos a las autoridades que hagan lo suyo. Hay periodistas amenazados… En este caso pedimos expresamente que haya una protección para nuestro colega”, manifestó.

