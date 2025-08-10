“El caudal está disminuyendo y Colombia puede quedarse sin puerto”: Viceministro de RR.EE. explica la razón de la tensión en la frontera

La declaración del presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó polémica tras afirmar que su gobierno no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla Chinería, en Loreto.

Pese a que la isla fue incorporada al nuevo distrito de Santa Rosa, creado en julio mediante una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo peruano, Petro afirmó que esta decisión vulnera el Protocolo de Río de Janeiro, tratado que establece los límites fronterizos entre Perú y Colombia.

Félix Denegri, viceministro de Relaciones Exteriores del Perú, declaró en el programa ‘Punto Final’ sobre la tensión en la zona fronteriza con Colombia. Explicó que la controversia tiene su origen en la reducción del caudal del río Amazonas que llega a Leticia, situación que, según dijo, amenaza con dejar a esa ciudad sin puerto.

“El problema de fondo es que el caudal que llega a la zona de Leticia está disminuyendo, y existe el riesgo de que se quede sin puerto. Ese es el eje de esta situación. Estoy seguro de que, si no fuera así, este conflicto nunca se habría generado. Tenemos la mejor disposición para trabajar junto a las autoridades colombianas en este asunto, sin que ello implique cuestionar la soberanía del distrito de Santa Rosa“, comentó.

GOBIERNO PERUANO OFRECE DIÁLOGO PARA RESOLVER TENSIÓN

Asimismo, el viceministro de Relaciones Exteriores reafirmó que el gobierno peruano mantiene una firme disposición para establecer un diálogo abierto, constructivo y basado en el respeto mutuo con las autoridades colombianas. Eso sí, dejó en claro que no está en discusión la soberanía del Perú sobre el distrito de Santa Rosa, y que cualquier negociación debe respetar los acuerdos internacionales vigentes.

“La soberanía no está en discusión, pero mantenemos el espíritu de colaboración con un pueblo hermano. Tenemos la mejor disposición para trabajar junto a las autoridades colombianas en este caso, sin que ello implique cuestionar la soberanía del distrito de Santa Rosa“, añadió.

LA TENSIÓN ENTRE AMBOS PAÍSES NO SUMA

Finalmente, el viceministro de Relaciones Exteriores, Félix Denegri, señaló que esta tensión entre Colombia y Perú resulta sumamente perjudicial para ambos países, especialmente considerando la complejidad y vulnerabilidad de la región amazónica que comparten. Explicó que, en las últimas décadas, han surgido diversas amenazas transnacionales que afectan a las comunidades fronterizas.

Ante este panorama, manifestó su confianza en que la situación se resolverá a través del diálogo bilateral y las instancias de cooperación ya existentes, como los encuentros presidenciales y los gabinetes binacionales.

“La división entre dos países amazónicos resulta perjudicial. En las últimas décadas, han surgido amenazas como el crimen organizado, la minería ilegal, los grupos armados ilegales, la tala ilegal y la trata de personas. Si hay división, es imposible enfrentar eficazmente estos delitos y proteger a la población local. La lucha debe ser coordinada, porque para los delincuentes no existen fronteras ni límites. Confiamos en que esta situación se resolverá en el marco del diálogo bilateral, que es precisamente el objetivo por el que estamos trabajando. Existen mecanismos como los encuentros presidenciales y los gabinetes binacionales que fortalecen esta cooperación. Estamos seguros de que este conflicto no se agravará“, concluyó.

