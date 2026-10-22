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Perú Pendiente presenta Territorio, una plataforma digital para gestionar la ayuda humanitaria ante el FEN

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Perú Pendiente presenta Territorio, una plataforma digital para gestionar la ayuda humanitaria ante el FEN
Agustín Sosa
Agustín Sosa
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Más de 9 millones de peruanos estarían en riesgo muy alto ante el fenómeno El Niño, según estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Frente a este escenario, la ONG Perú Pendiente presentó Territorio, una plataforma digital que centraliza información sobre las necesidades de las familias, facilita la coordinación de la ayuda humanitaria y permite rastrear el uso de las donaciones.

“Las lluvias intensas podrían comenzar en noviembre, especialmente en la costa norte y central, y los meses más críticos serían entre diciembre de 2026 y marzo de 2027. Las inundaciones, los huaicos y los desbordes de ríos pueden interrumpir vías de comunicación, afectar cultivos y dejar a numerosas familias en situación de emergencia. Necesitamos contar con información organizada para responder con rapidez y priorizar a quienes más lo necesitan”, señala Vanessa Vásquez, directora ejecutiva de Perú Pendiente.

Territorio reúne en un solo sistema los datos de cada familia: dónde vive, cuáles son sus necesidades y qué apoyo ha recibido. Esta información permite priorizar los casos más urgentes, coordinar las entregas y reducir duplicidades en la distribución de la ayuda.

La plataforma también permite hacer seguimiento a las donaciones, desde los fondos recaudados en cada campaña hasta los gastos realizados, los bienes adquiridos y las familias atendidas. Los registros se alimentan con información recogida por el equipo de Perú Pendiente durante sus visitas de campo y con reportes de líderes comunitarios, entre ellos dirigentes de ollas comunes, que identifican las necesidades de sus zonas. En una siguiente etapa, las propias familias podrán solicitar apoyo directamente a través de la plataforma.

“Durante 13 años hemos visitado y registrado a las familias una por una, y así hemos llegado a más de 5 millones de personas. Territorio nos permite aprovechar esa experiencia para organizar mejor la información y fortalecer nuestra capacidad de respuesta ante El Niño. Invitamos a empresas, voluntarios y ciudadanos a sumarse a este esfuerzo para que más familias puedan recibir la ayuda que necesitan”, añade Vásquez.

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