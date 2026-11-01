Minedu: Perú registra a 432 profesores investigados por presunta violencia sexual contra escolares

En el Perú, 411 profesores, 21 docentes de educación física, seis directores y un jefe de laboratorio son investigados por presunta violencia sexual contra escolares, de acuerdo con información obtenida por Punto Final mediante una socilitud de acceso a la información pública al Ministerio de Educación (Minedu).

En total, hay 822 registros de procedimientos administrativos relacionados con presuntas faltas cometidas por trabajadores de colegios públicos del país. De esta cantidad, 505 corresponden a casos de presunta violencia sexual hacia estudiantes, una cifra que representa más del 60% de los casos revisados.

En Lima Metropolitana, los registros identifican a 47 profesores vinculados a denuncias por presunta violencia sexual, distribuidos en 44 colegios públicos. Los casos aparecen en 18 distritos, entre ellos San Juan de Lurigancho, Ate, Comas, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Carabayllo y el Cercado de Lima. En tres instituciones educativas figuran hasta dos docentes distintos bajo investigación.

UNA DENUNCIA QUE CAMBIÓ LA VIDA DE UNA ESCOLAR

Entre los casos consignados en la base de datos se encuentra la denuncia de una madre contra Micelino Tafur Arista, un profesor de 64 años a quien acusa de haber abusado sexualmente de su hija cuando cursaba el segundo año de secundaria.

Según el testimonio de la mujer, el docente le pidió a la menor que lo acompañara a guardar materiales de educación física. En ese lugar, presuntamente, cometió el abuso. La madre también afirmó que el profesor le entregó diez soles a la escolar para que guardara silencio. La mujer relató que, cuando intentaron confrontar al profesor, este habría escapado. Desde entonces, su familia busca que el caso sea atendido por la justicia.

Ella asegura que su hija tuvo que cambiar de colegio y expresó su preocupación por el deterioro emocional de la menor. La mujer también recordó que consideraba al profesor una persona confiable antes de conocer el relato de su hija. Ahora, afirma que todavía le resulta difícil asimilar lo ocurrido.

El Minedu cuenta con protocolos y procedimientos para atender este tipo de situaciones. Sin embargo, todavía queda pendiente conocer qué medidas se adoptaron en cada expediente y cuál es el estado de las investigaciones.

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