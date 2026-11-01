Más de 7.500 familias en riesgo por falta de presupuesto en Techo Propio para viviendas y llegada de El Niño

Al menos 7.500 familias peruanas podrían quedarse sin sus viviendas por la falta de fondos en el programa Techo Propio, en pleno desarrollo del Fenómeno El Niño, advierte la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (Codip)

En entrevista con Latina Noticias, José Salardi, exministro de Economía y director ejecutivo de Codip, señaló que el dinero destinado a financiar los bonos se agotaron al cierre de octubre y sin que exista una respuesta concreta para garantizar su continuidad durante los últimos meses del año. En ese sentido, mencionó que que se necesitan más de 300 millones de soles para cubrir el presupuesto pendiente y evitar una paralización de la actividad.

Indicó, asimismo, que una eventual interrupción del programa podría generar un impacto económico de aproximadamente 584 millones de soles, debido a que la construcción de viviendas involucra a numerosos proveedores, desarrolladores inmobiliarios y trabajadores. Otra consecuencia, resaltó, es que miles de familias que cumplieron con los requisitos para acceder a este beneficio tengan que postergar la posibilidad de adquirir una casa propia.

RECORTE PRESUPUESTAL AMENAZA LAS METAS DE VIVIENDA

El exministro también cuestionó la reducción de los recursos previstos para el 2027. Advirtió que el presupuesto proyectado para el próximo año sería de aproximadamente 500 millones de soles, menos de la mitad de los 1.200 millones de soles asignados para el 2026.

Esta disminución, sostuvo, podría reducir la capacidad del programa para financiar viviendas. “El gobierno tiene una provisión de 1 250 000 viviendas para el quinquenio, lo cual implica, por aritmética simpl, hacer 250 000 viviendas por año. Hoy en día hacemos 50 000 lo cual implica quintuplicar esa posibilidad y para ello tiene que haber un acompañamiento presupuestal automático”, mencionó.

El especialista consideró necesario que los recursos contemplados en el plan fiscal contracíclico, anunciado por el Gobierno de Keiko Fujimori, que supera los 18.000 millones de soles, puedan destinar una partida específica al sector vivienda. También pidió una respuesta coordinada del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Vivienda y el Fondo Mivivienda para cubrir el déficit presupuestal.

EL NORTE CONCENTRA GRAN PARTE DE LOS PROYECTOS

De acuerdo con CODIP, más del 60% del desarrollo de viviendas de interés social se concentra en regiones como Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y zonas de Áncash, territorios que podrían resultar afectados por el Fenómeno El Niño.

“Es fundamental que el problema no tenga un quiebre en estos momentos, sino que acompañe toda la reconstrucción que podríamos requerir en los próximos meses, en la medida que todas las señales indican que El Niño va a tener un efecto bastante complicado para nuestra economía; y una manera de de salir rápidamente de esta situación es indudablemente apostando por este tipo de modalidades que tanto resultó positivo al lado del país y que lo lo ayuda a avanzar en la lucha contra la informalidad que existe en el sector”, aseveró.

Finalmente, señaló que el déficit habitacional del país alcanza aproximadamente los dos millones de viviendas. Por ello, sostuvo que, además de garantizar los subsidios, se necesitan políticas sostenidas de agua y saneamiento y medidas para combatir el tráfico ilegal de terrenos.

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