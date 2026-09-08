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PISA 2025: Perú retrocede en educación y estudiantes no alcanzan el nivel básico

Perú
mherbozo@latina.pe
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El Perú volvió a mostrar un retroceso en su desempeño educativo. Los resultados de la prueba PISA 2025 revelan que el país obtuvo puntuaciones similares a las registradas hace una década y se ubicó en el cuarto inferior de los 91 países evaluados.

En ciencia, Perú alcanzó 406 puntos y ocupó el puesto 69, once posiciones menos que en la evaluación anterior. El resultado representa apenas nueve puntos más que los 397 obtenidos en 2015 y dos puntos menos que en 2022.

En lectura, el retroceso también es evidente. El país quedó en el puesto 61 con 390 puntos, ocho menos que en 2015 y 18 menos que en 2022. En matemáticas obtuvo 382 puntos y se ubicó en el puesto 66, cinco puntos por debajo del resultado de 2015.

Los resultados muestran además una brecha vinculada a la situación socioeconómica. El 36% de los estudiantes evaluados en Perú pertenecía al grupo socioeconómico más desfavorecido. Entre los estudiantes de mayor y menor nivel socioeconómico hubo una diferencia de 78 puntos en sus resultados.

La evaluación PISA mide cada tres años el desempeño de estudiantes de 15 años en ciencia, matemática y comprensión lectora. En el caso peruano, la prueba realizada en 2025 alcanzó a 6.991 estudiantes de 260 escuelas, que representan un universo aproximado de 519.700 estudiantes de esa edad.

Los resultados vuelven a poner en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema educativo peruano: mejorar los aprendizajes y evitar que los avances alcanzados en años anteriores se pierdan. El retroceso se produce, además, mientras Perú busca avanzar en su proceso de adhesión a la OCDE, cuyos países obtuvieron promedios superiores a los del país en las tres áreas evaluadas.

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