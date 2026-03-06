Policía fallece tras ingerir yogurt que era evidencia de un caso de envenenamiento

Gran conmoción ha causado la muerte de un policía en la ciudad de Aguaytía, en el distrito Padre de Abad, en la región Ucayali. El suboficial identificado como José William Pérez Cubas (22) falleció tras ingerir por error un yogurt contaminado con veneno, el cual había sido recogido horas antes como evidencia en un caso de muerte por envenenamiento.

Según informes preliminares, el agente consumió por error el contenido de la botella durante su servicio en la comisaría de Aguaytía. Inmediatamente después empezó a sentir los síntomas de una intoxicación aguda que lo llevaron a descompensarse en el lugar. Fueron sus compañeros que al notar su estado lo llevaron de emergencia a un centro de salud donde lamentablemente falleció.

El cuerpo fue llevado a la morgue de Pucallpa mientras se realiza la investigación. No se descarta fallas en el control interno y seguridad en la manipulación de pruebas al interior de la dependencia policial, y es que medios locales aseguran que la botella no estaba correctamente lacrada.

En tanto, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú iniciaron diligencias para determinar si existen responsables en este trágico suceso.

