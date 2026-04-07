Puno alerta brote de sarampión: envían equipos de vacunación ante cuadruplicación de casos 

Luego de que la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Puno detectara un brote agresivo de sarampión, la región ha sido declarada bajo alerta epidemiológica, por lo que se ha desplegado brigadas de vacunación para reducir la posible expansión de la enfermedad.

La máxima atención a este contexto se da debido a que la enfermedad ha pasado de 2 a 8 casos en menos de 3 días.

Emerson Aquino, director del DIRESA de Puno, indicó que actualmente la población se encuentra altamente susceptible a adquirir la enfermedad si no hay una intervención inmediata con activación de medidas de control.

Según las medidas de transmisión hechas por el director, el sarampión podría dispersarse a 45 personas en el primer ciclo de contagio, luego de 250 en un segundo ciclo.

Por ello, el equipo médico realizará una intervención de barrido de vacunación que permitirá la reducción de los casos iniciales, que son actualmente 8.

Lugares de contagio

La Diresa de Puno indicó que las zonas con alta transitabilidad, como centros comerciales, comercios informales y áreas mineras, pueden incrementar los contagios por ser puntos focales.

Por otro lado, la institución estatal de salud informó que los escolares asistirán a las clases con normalidad bajo una vigilancia epidemiológica por 21 días en búsqueda de nuevos posibles casos.

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