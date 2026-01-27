Reclusa a punto de dar a luz escapa de hospital: su embarazo era de alto riesgo

Una reclusa embarazada, que cumplía una sentencia por el delito de trata de personas en el penal de Mujeres de Socabaya, logró darse a la fuga luego de ser internada en el Hospital Regional III Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa. La mujer había sido trasladada al nosocomio debido a su avanzada gestación.

Informes preliminares señalan que Viviana Rivadeneyra Mariano aprovechó el descuido de las agentes del INPE para escaparse durante la madrugada. Las cámaras de vigilancia del establecimiento de salud permitió ver parte del recorrido que hizo la interna para salir del hospital por el área de emergencia.

La interna de 36 años de edad tenía aproximadamente 40 semanas de embarazo y llevaba una gestación de alto riesgo. Durante su estadía en el hospital había solicitado ir al baño en reiteradas ocasiones. No llevaba puesto marrocas en manos ni pies debido a que sus extremidades estaban hinchadas.

Las agentes encargadas de custodiar a la reclusa fueron identificadas como Leonor Chuctaya Ch., de 52 años, y Tatiana Apaza D., de 36 años. ambas se encuentras detenidas y ahora serán investigadas por el presunto delito contra la administración de justicia.

