Reo escapa en extrañas circunstancias cuando permanecía en hospital bajo custodia policial

La madrugada del sábado 16 de agosto se produjo la fuga de Oswaldo Jaramillo Inga (26), interno del penal de Potracancha, en Huánuco, condenado por intento de feminicidio y tenencia ilegal de armas. El reo se encontraba hospitalizado en el área de TBC del Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán, bajo custodia policial, cuando escapó sin que hasta el momento se conozcan las circunstancias exactas de su huida.

De acuerdo al parte policial, la custodia estaba a cargo de los suboficiales Cámara y Torres, quienes se turnaban la vigilancia. En su informe, uno de los agentes señaló que alrededor de las 4:45 de la madrugada habrían ingresado dos sujetos vestidos como personal de salud que lo redujeron con arma de fuego para luego llevarse al interno. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente y se encuentra bajo investigación porque no quisieron declarar.

En exclusiva, personal de vigilancia del hospital de contingencia informó que durante la madrugada no se registró ningún movimiento irregular en los accesos y que no ingresó ni salió personal ajeno a los habituales turnos de trabajo. Según estos reportes, únicamente se evidenció el relevo de los policías de custodia, lo que pone en duda la hipótesis inicial descrita en el parte policial.

La directora del hospital, consultada por vía telefónica, señaló que el establecimiento atiende a todos los pacientes por igual y que la seguridad de los internos recae exclusivamente en la Policía Nacional. En ese sentido, evitó pronunciarse sobre las circunstancias de la fuga, que continúan bajo investigación fiscal y policial.

Tras el hecho, cinco efectivos desplegaron acciones inmediatas dentro del centro penitenciario y además de búsqueda y persecución en los alrededores del hospital. Asimismo, se activó el plan cerco en distintos puntos estratégicos de Huánuco para tratar de ubicar al interno fugado, no obstante, aún no se tiene rastro de su paradero.

INPE SE PRONUNCIÓ POR FUGA DE REO DE PENAL DE HUÁNUCO

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado confirmando la fuga y recordando que Jaramillo Inga cumplía condena en el pabellón 3 del penal de Huánuco por tentativa de feminicidio y tenencia ilegal de armas.

Los antecedentes del reo explican el nivel de alarma generado por su fuga: en octubre de 2023, en Llata (Huamalíes), atacó violentamente a su conviviente en estado de ebriedad, amenazándola con un arma y golpeándola en reiteradas ocasiones. En ese entonces, la policía halló un revólver Smith & Wesson y municiones.

Ahora, con su escape desde el hospital, las investigaciones buscan determinar si existió un rescate planificado o una negligencia en la custodia.

