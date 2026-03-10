Crisis de GNV: reparación del gasoducto de Camisea avanza al 48%

El proceso de reparación del Gasoducto de Camisea continúa en marcha y ya bordea la mitad de su ejecución. Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro, quien señaló que los trabajos alcanzan un 48% de avance, lo que permitiría proyectar una pronta recuperación del sistema.

El titular del Ministerio de Energía y Minas del Perú explicó a un medio local que su sector mantiene vigilancia constante sobre las tareas que desarrolla la empresa encargada de la infraestructura, Transportadora de Gas del Perú. De acuerdo con los reportes recibidos, los equipos técnicos trabajan de manera continua para acelerar la intervención.

Parte importante de la maquinaria y herramientas necesarias para la reparación ya se encuentra en la zona. Sin embargo, aún falta trasladar algunos componentes clave que se colocarán al final del proceso. Entre ellos destacan grandes tramos de tubería que pesan cerca de diez toneladas y que deben ser movilizados por aire hasta el punto de intervención.

El reinicio del sistema no será inmediato ni total desde el primer momento. Según detalló el ministro, el plan contempla que las tuberías vuelvan a operar de manera progresiva. Una vez que el gas vuelva a circular, el combustible tardará entre 12 y 16 horas en llegar a los centros de consumo.

Desde el Ejecutivo indicaron que se seguirá evaluando la evolución de los trabajos y el nivel de abastecimiento de energía en el país. En ese contexto, el ministro Alfaro pidió comprensión a la ciudadanía y aseguró que la prioridad es garantizar el servicio para las familias y actividades esenciales mientras se supera la emergencia.

VIDEO RECOMENDADO