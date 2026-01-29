Rescatan con vida a minero artesanal que quedó atrapado por casi 30 horas en un socavón en Nasca

Tras permanecer casi 30 horas atrapado bajo tierra, el minero artesanal Héctor García Guerra fue rescatado con vida de un socavón ubicado en el cerro Socos, en la provincia de Nasca, Ica. En el operativo de rescate participó personal de la Policía Nacional, compañía de Bomberos, agentes de la Municipalidad además de los compañeros del agraviado.

El minero artesanal se encontraba trabajando la mañana del último martes 27 de enero cuando se registró un derrumbe a 60 metros de la entrada del socavón. Sus colegas acudieron a su rescate y luego de quitar el desmonte que cubría el túnel, lograron contactarse con la víctima a través de golpes en las paredes aproximadamente a la medianoche.

Finalmente, Héctor García fue conducido al hospital de la provincia donde los médicos confirmaron que se encuentra estable.

